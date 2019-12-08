Kızılcabölükspor-Çatalcaspor: 0-0

08.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:05

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Bülent Türkekul (xx), Sedat Bayrak (xx), Baykal Tuna (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Selçuk (x) (Dk. 64 Hasan Emiroğlu x), Mustafa Ethem (x) (Dk. 64 Ertuğrul x), Ali Helvacı (xx), Melih (x), Mustafa Altun (xx), Sedat (xx), Serkan (xx), Taygun (xx), Abdullah (x) (Dk. 78 Hasan Can x), İlyas (xx)ÇATALCASPOR: Kadir (xx) - Furkan (xx), Bora (xxx), İsmail (xxx), Önder (x), Ufuk (xx), Mehmet Mert (xx) (Dk. 86 Mustafa Coşkun), Hakan (x) (Dk. 78 Ömer Sezgin x), Fırat (xx), Ömer Faruk (xx) Gökhan (x)SARI KARTLAR: Selçuk, Serkan (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Kızılcabölükspor, Manisaspor galibiyetinin ardından sahasında Çatalcaspor'la 0-0 berabere kaldı. Kızılcabölük bu skorla 18 puana ulaştı. 12'nci dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Ali'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunu kaleci Kadir iki hamlede kontrol etti.14'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahası içinde giren Ömer Faruk'un sert vuruşunda kaleci Bahadır topu köşeden güçlükle kornere tokatladı.32'nci dakikada Melih'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.38'inci dakikada Ali ile verkaça giren Taygun'un penaltı noktası üzerinde sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.71'inci dakikada Melih'in pası ile ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mustafa'nın sert vuruşunda top üstten auta gitti.76'ncı dakikada Melih'le verkaça giren Mustafa'nın ceza sahası içinde plase vuruşunu kaleci Kadir iki hamlede kontrol etti.77'nci dakikada sol kanattan bindiren Serkan'ın ortasını ceza sahası içinde Ertuğrul kafayla indirdi. Penaltın noktası üzerinde topla buluşan Sedat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA