Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
16.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Ligde 24'üncü haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 25 puanlı Kızılcabölükspor'da yönetim, teknik direktör Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takımı Play-Off oynatan Ali Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Kızılcabölükspor, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyanan Denizli temsilcisi, küme düşme korkusunu atlattı.
Kaynak: DHA