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Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:10
Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı 'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka günü ve saati daha sonra TFF tarafından açıklanacak.


- Denizli
Kaynak: DHA
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