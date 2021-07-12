Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek
TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.
TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta mücadele verecek.
İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva İdari Merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta yer alıyor. Ligde fikstür önümüzdeki günlerde belli olacak.
TFF 3. Lig 1. Grup
1954 Kelkit Belediyespor
Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor
Artvin Hopaspor
Batman Petrol Spor A.Ş.
Belediye Kütahyaspor
Bergama Belediyespor
Bursa Yıldırımspor
Çatalcaspor
Elazığspor
Erbaaspor
Fatsa Belediyespor
Hendekspor
Kahta 02 Spor
Karaman Belediyespor
Mamak FK
Nevşehir Belediyespor
Osmaniye Futbol Kulübü
Sancaktepe Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 2. Grup
52 Orduspor FK
68 Aksaray Belediye Spor
76 Iğdır Belediyespor
Alanya Kestelspor
Altındağspor
Bayrampaşa Spor A.Ş
Çarşambaspor
Darıca Gençlerbirliği
Düzcespor
Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü
Hacettepespor
Halie Edip Adıvar
İskenderunspor A.Ş.
Kızılcabölükspor
Kuşadasıspor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Siirt İl Özel İdare Spor
Şile Yıldızspor
Yomraspor
TFF 3. Lig 3. Grup
Ağrı 1970 Spor
Belediye Derincespor
Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.
Ceyhanspor
Çankaya Futbol Kulübü
Edirnespor
Erokspor FK A.Ş.
Fethiyespor
Gümüşhanespor
İçel İdman Yurdu
Karbel Karaköprü Belediyespor
Kardemir Karabükspor
Karşıyaka
Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Mardin Fosfatspor
MODAFEN
Ofspor A.Ş.
Orduspor 1967 Futbol İşl. SK - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı