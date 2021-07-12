Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek
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Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek

Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta mücadele verecek.

İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva İdari Merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta yer alıyor. Ligde fikstür önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup

1954 Kelkit Belediyespor

Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor

Artvin Hopaspor

Batman Petrol Spor A.Ş.

Belediye Kütahyaspor

Bergama Belediyespor

Bursa Yıldırımspor

Çatalcaspor

Elazığspor

Erbaaspor

Fatsa Belediyespor

Hendekspor

Kahta 02 Spor

Karaman Belediyespor

Mamak FK

Nevşehir Belediyespor

Osmaniye Futbol Kulübü

Sancaktepe Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 2. Grup

52 Orduspor FK

68 Aksaray Belediye Spor

76 Iğdır Belediyespor

Alanya Kestelspor

Altındağspor

Bayrampaşa Spor A.Ş

Çarşambaspor

Darıca Gençlerbirliği

Düzcespor

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü

Hacettepespor

Halie Edip Adıvar

İskenderunspor A.Ş.

Kızılcabölükspor

Kuşadasıspor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Siirt İl Özel İdare Spor

Şile Yıldızspor

Yomraspor

TFF 3. Lig 3. Grup

Ağrı 1970 Spor

Belediye Derincespor

Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.

Ceyhanspor

Çankaya Futbol Kulübü

Edirnespor

Erokspor FK A.Ş.

Fethiyespor

Gümüşhanespor

İçel İdman Yurdu

Karbel Karaköprü Belediyespor

Kardemir Karabükspor

Karşıyaka

Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Mardin Fosfatspor

MODAFEN

Ofspor A.Ş.

Orduspor 1967 Futbol İşl. SK - DENİZLİ

Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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