Kızılcabölükspor: 2-6

01.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:29

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Emrah Uluçay (xx)MANİSASPOR: Kubilay (x) - Berk (xx), Umut (xx), Mehmet Can (xx), Atakan (x) (Dk.80 Yusuf), İlkay (xx), Mert (x) (Dk.36 Gökhan xx), Barış (x), Ömer (x) (Dk.46 Bilal x), Fatih (x), Vahap (x)KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Selçuk (x) (Dk.64 Serkan xx), Mustafa (xxx) (Dk.77 Ertuğrul x), Ali (xxx), Melih (xxx), İlyas (xx), Hasan Can (x) (Dk.65 Ümit xx), Alper (xx), Mehmet (xx), Taygun (xx), Abdullah (xxx)GOLLER: Dk.27 ve Dk. 34 Mustafa, Dk.45 ve 83 Melih, Dk.77 Ali, Dk.78 Abdullah (Kızılcabölükspor), Dk.57 Umut, Dk.69 Mehmet Can (Manisaspor)SARI KARTLAR: Barış, Bilal (Manisaspor), Mustafa, İlyas, Selçuk, Serkan (Kızılcabölükspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Kızılcabölükspor'a 6-2 mağlup olarak 15'inci haftada da galibiyetle tanışamadı. İlk yarısı 3-0 Kızılcabölükspor üstünlüğüyle biten müsabakada ikinci yarıda Manisaspor skoru 3-2'ye getirdi, ancak konuk takım daha sonra bulduğu gollerle farka koştu.

Ev sahibi ekip eksi 3 puanda kalırken, konuk takım 17 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Kızılcabölükspor'un gollerini Mustafa (2), Melih (2), Ali ve Abdullah attı. Manisaspor'un sayıları ise Umut ve Mehmet Can'dan geldi.

Kaynak: DHA

- Manisa