Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
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Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı

Kızılcabölük transferde Özgür'ü aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Hasan Şermet'i 3 yıl sonra yuvaya döndüren Kızılcabölükspor, transfer harekatını da sürdürüyor.

Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Hasan Şermet'i 3 yıl sonra yuvaya döndüren Kızılcabölükspor, transfer harekatını da sürdürüyor. Transferde daha önce Bergama Belediyespor'dan stoper Ali Aydın, Şile Yıldızspor'dan stoper Mustafa Acar ve kanat oyuncusu Adem Aydın, Alemdağspor'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Adıyaman 1954'ten sol bek Sami Can Özcan, Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver'i alan Denizli temsilcisi, Cisrespor'dan orta saha oyuncusu Özgür Kedikli'yle de anlaştı. Sakaryaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çorum Belediyespor, Ofspor, Diyarbekirspor, Bayrampaşa formalarını da giyen 28 yaşındaki Özgür, geçen sezon Cizre'de 29 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı. Kızılcabölük'te daha önce prensipte anlaşılan Adem Aydın da resmi sözleşme imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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