Kızılca Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi Ziyaretçileriyle Buluştu.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen Kızılca Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı Sergisini Ziyaret etti.

Altınöz, okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen 12 projeyi inceleyerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı. Bilime katkılarından dolayı okul idaresini, öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı kutladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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