Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi
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Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi

Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kızılay Diyarbakır İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde, cezaevinde bulunan kadın ve çocukları ziyaret ederek çeşitli yardım paketleri dağıttı.

Kızılay Diyarbakır İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde, cezaevinde bulunan kadın ve çocukları ziyaret ederek çeşitli yardım paketleri dağıttı.

Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret eden Diyarbakır Kızılay Kadın Kolları yönetimi, aralarında çölyak rahatsızlığı da bulunan 13 hükümlü ve tutuklu kadın ile bazı çocuklara, kıyafet, çocuk bezi, oyuncak, çocuk ayakkabısı ve özel ihtiyaçlarına binaen yardım paketi dağıtıldı.

Kızılay Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı psikolog Lebibe Yılmaz, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ettiklerini söyledi. Yılmaz, ziyaret sonrası duygusal karmaşa yaşadığını dile getiren Lebibe Yılmaz, "Çocuklara bayramlık kıyafetler, oyuncak ve ihtiyaçları olan malzemeler götürdük. Annelerinin kaderine doğan çocuklar vardı orada. Şimdiden başkalarının günahlarıyla omuzları çökmüş, yüzü solmuş çocuklar. Yüreğim çok büyüsün istedim, istedim ki hepinizi içime alayım. İstedim ki hepinizi kollarımın arasında sarıp çıkayım oradan. Yapamadım tabi ki ve yapamamanın acısı ile çıktım oradan. Anladım ki çok ama çok çalışmak lazım. Senin ve senin gibi çocukların orada olmaması için çok çalışacağım" dedi. - DİYARBAKIR

Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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