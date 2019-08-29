Kızılaydan uçurtma şenliği

29.08.2019 11:28

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı uçurtma şenliği yapıldı.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evlerinde barınan çocukların da katıldığı şenlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu oyunlarında kıyasıya mücadele eden öğrenciler, palyaço gösterisiyle de doyasıya eğlendi.

Etkinlik sonunda tüm çocuklar birlikte uçurtma uçurdu.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Faydalanıcı İlişkileri ve İletişim Programı sorumlusu Fatma Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli çocukların bir arada güzel bir etkinlikte buluştuklarını söyledi.

Etkinliğe Hatay'daki Çocuk Evlerinde barınan çocukların da katıldığını aktaran Gezer, uçurtma şenliğinde çocukların birbirinden değişik oyunlarla gönüllerince eğlendiklerini belirtti.

Amaçlarının çocukları kültürel anlamda yakınlaştırmak olduğunu ifade eden Gezer, "Etkinlikte halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu, palyaço gösterisi gerçekleştirildi. Günün sonunda rengarenk uçurtmaları çocuklarımızla birlikte uçurduk." dedi.

Gezer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA