Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı
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Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı

28.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:50
Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, Kızılay gönüllüleri ile birlikte 24 saat aralıksız görev yaparak, can ve mal güvenliğini sağlayan polislere dün gece çay, simit ve kek ikram etti.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, Kızılay gönüllüleri ile birlikte 24 saat aralıksız görev yaparak, can ve mal güvenliğini sağlayan polislere dün gece çay, simit ve kek ikram etti.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Kızılay Derneği olarak, Alaşehir'de 24 saat aralıksız gece- gündüz demeden görev yaparak, can ve mal güvenliğimiz sağlayan polislerimize simit, kek ve çay ikram ettik. Polisler gece gündüz, soğuk, sıcak, yağmur demeden aralıksız çalışarak, bizlerin güvenliğini sağlıyor, bizler onların sayesinde evimizde rahatlıkla yatabiliyoruz. Polislerimizin kısa süreli de olsa, gönüllerini almak istedik." dedi.

Polisler, Kızılay görevlilerinin nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederken, Kızılay görevlileri sokak hayvanları içinde şehhrin farklı noktalarına mama bıraktı. - MANİSA

Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı
Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı
Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı
Kızılaydan polislere simit, kek ve çay ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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