Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği - Haberler
Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Güncel, Haber

Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisini tamamlayarak iyileşen hastaların immün plazma bağışıyla ilgili seferberlik halinde olduklarını belirterek, yaklaşık 800'ü aşkın immün plazma bileşeninin Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin...

24.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:54
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisini tamamlayarak iyileşen hastaların immün plazma bağışıyla ilgili seferberlik halinde olduklarını belirterek, yaklaşık 800'ü aşkın immün plazma bileşeninin Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Türk Kızılayın Beylikdüzü ve Fatih şubelerinin ramazan yardımlarının dağıtım çalışmalarına katılan Kınık, Kadıköy'deki yardımların dağıtım merkezi Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için de tüm güçleriyle sahada olduklarını dile getiren Kınık, dün Genç Kızılaycıların 23 Nisan'da çocukların bayramını kutlamak için sokaklarda olduğunu, bugün de ramazan ve dayanışma iklimini hatırlatmak, bozulan moralleri iyileştirmek için dolaştıklarını söyledi.

Kınık, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının yurt genelinde çalıştığını anımsatarak, ramazan nedeniyle pide, ekmek ve su dağıtımı yaptıklarını anlattı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kınık, şöyle devam etti:

"100 bin aşevimizden iftarlık yemek dağıtıyoruz. Kızılayımızın ramazan kampanyası devam ediyor. Bu kampanya sürecinde yurdumuzda 10 milyon insana ulaşmak için Kızılaycılar seferberler. Şu an on binlerce Kızılay gönüllüsü sahada, kapıları çalıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Aynı zamanda bağışçılarımızın Kızılaya vermiş olduğu destekleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. 'Yeter ki inan buna' kampanyasıyla Kızılay özellikle koronavirüs biyolojik afeti nedeniyle işini gücünü kaybetmiş vatandaşlarımız olmak üzere yardıma muhtaç vatandaşlarımıza uzanmaya, onların sıkıntılarını gidermeye çalışacak. Bu çerçevede özellikle Kızılaya fitre ve zekatlarınızı, gıda kolisi ve gıda yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz."

Salgını önlemek için alınan tedbirler dolayısıyla ramazana buruk girildiğini aktaran Kınık, ramazanda özlenilen teravihler, geniş aile sofraları, sahur ziyaretleri olmayacağını dile getirdi. Kınık, vatandaşların koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymasıyla bu sürecin atlatılacağını kaydetti.

Dünyada çok büyük bir sıkıntı yaşandığını, hem Türkiye'de hem de savaşların, kıtlığın, yoksulluğun vurduğu coğrafyalardaki yoksullara ulaşabilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kınık, "Kızılay hem ülkemizde hem de yurt dışında özellikle savaşın, yoksulluğun vurduğu 15 ülkede, Afganistan'dan Somali'ye, Suriye'den Irak'a kadar pek çok coğrafyada da gerek soydaşlarımıza gerekse oradaki mazlum insanlara yardım etmek için çabalıyor, çırpınıyor. Kızılaycılar sahada, gönüllülerimiz sahada, şubelerimiz sahada sizlerden de bize vereceğiniz destekleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Koronavirüse karşı immün plazma bağışı seferberliği

Kerem Kınık, immün plazma bağışı sayesinde yapılan tedavinin koronavirüse karşı en etkili tedavilerden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir seferberliğimiz de aslında koronavirüs nedeniyle hastalanmış, daha sonra iyileşmiş hastalarımızın immün plazma bağışları çerçevesinde oluyor. Şu anda 3 bin 500 uzmanımız seferber olmuş durumda. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu algoritmaları ve uygulama rehberlerini işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz. Şu anda 3 bin iyileşmiş vatandaşımızla ekiplerimiz temas kurdular ve onların 1150'si bu immün plazma bağışına uygun olandı. Bunlardan 500'ü immün plazma bağışını yaptılar ve yaklaşık 800'ü aşkın immün plazma bileşeni Sağlık Bakanlığımıza ve üniversite hastanelerimizin hizmetine sunuldu. Bu çaba artarak devam etmek durumunda. Çünkü immün plazma bağışı bugün koronavirüse karşı bilinen en etkili ilaçlardan, silahlarımızdan. Dolayısıyla iyileşen insan sayısı arttıkça bu insanlardan özellikle 18-60 yaş arasında olan ve kan bağışı yapma özelliğine sahip olanların bu anlamda Kızılay merkezlerine, Sağlık Bakanlığımız ve üniversite hastanelerimizin immün plazma aferez merkezlerine başvurmalarını istirham ediyoruz. Bugüne kadar ulaşılan yaklaşık 3000 immün plazma bağışı yapabilecek vatandaşın çok azı bu bağışı reddetti."

"Kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma yasağı kapsamında değil"

Kerem Kınık, Kızılayın kan stoklarında erime olduğunu vurgulayarak, "Ramazan geldi, kan bağışlarımızda ciddi bir sıkıntı var, stoklarımız eridi. Özellikle de düzenli kan bağışçılarımızdan aferez ve trombosit bağışçılarımızdan bu dönemde bağışlarını yapmalarını istirham ediyoruz." dedi.

Kızılaya kan vermek isteyen bağışçıların sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olduğunu dile getirerek, "Güvenlik görevlilerimiz kendilerine gönderdiğimiz kısa mesajları ve randevu mesajlarını göstererek Kızılay kan merkezlerine gelebilirler. Ülke genelinde 300 noktada kan bağışı alıyoruz. Ramazan sürecinde de iftar ve sahur saatleri göz önüne alınarak çalışma saatlerimizi de değiştiriyoruz. kanver.org sitemizden hangi noktalarda ve saat kaçla kaç arası kan bağışı alındığı belirtiliyor." bilgisini verdi.

Kınık, beraberindeki gönüllülerle vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:57:48. #1.14#
title