Kızılaydan gıda yardımı
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Kızılaydan gıda yardımı

Kızılaydan gıda yardımı
01.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:12

Kızılaydan gıda yardımı Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle Türk Kızılay tarafından maddi durumları kötü olanlara gıda yardımı yapıldı.

Kızılaydan gıda yardımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle Türk Kızılay tarafından maddi durumları kötü olanlara gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korana virüsün devam ettiğini belirterek, "Bayramdan sonrasını iyileşme süreci olarak değerlendiriyoruz. Bizde bundan sonra daha aktif bir şekilde bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Devletimiz ve genel başkanlığımızca tarafımıza gönderilen gıda poşetlerini ve kavurmaları ilçemizde maddi durumu el vermeyen dul ve yetimlere özellikle ilk başta dağıtmaya başladık. Bundan sonra da giyim yardımı dağıtmayı düşünüyoruz. İlçemizde yüzlerce kişiye bu yardımı özverili bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Gümgüm Mahallesi'nde yaşayan Güler Işık adlı kadın ise yapılan yardımlardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kızılaydan gıda yardımı

Kaynak: İHA

Manşet

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