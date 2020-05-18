Kızılaydan gıda dağıtımı
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Kızılaydan gıda dağıtımı

- Kızılaydan gıda dağıtımı Muş'un Varto ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından 99 köy ve 50 mezradaki maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere gıda yardımı yapıldı.

Kızılaydan gıda dağıtımı
18.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:37

- Kızılaydan gıda dağıtımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından 99 köy ve 50 mezradaki maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Kızılay Varto Başkanlığına gönderilen gıda yardımı, 99 köy ve 50 mezradaki 250 haneye ulaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korana virüs salgınının devam ettiğini belirterek, "Varto ilçemizin 99 köyü ve 50 mezrasındaki yetim, dul ve maddi durumu elvermeyen aileleri tespit ettik. İki gündür ilçede ciddi bir şekilde çalışmamız vardır. Gördüğünüz gibi 2000 rakımlı karlı dağların eteğindeki köylerimize dahi yardımları ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bizde bundan sonra daha aktif bir şekilde bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Devletimiz ve genel başkanlığımızca tarafımıza gönderilen gıda poşetlerini ve kavurmaları ilçemizde maddi durumu el vermeyen dul ve yetimlere özellikle ilk başta dağıtmaya başladık. Korona virüs ve Ramazan ayı nedeni ile ilçeye gelemeyenlerin gıda paketlerini ulaştırmaya çalıştık. Bundan sonrada bayramda giyim yardımı dağıtmayı düşünüyoruz.

Eşinin vefat eden ve 2 kız çocuğu ile birlikte Aşağı Alagöz köyünde yaşayan Aycan Çelik adlı kadın ise yardımlarından dolayı Kızılay ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Manşet

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