Kızılay, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine iki solunum cihazı hibe etti

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine iki solunum cihazı bağışında bulundu.

Hibe töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, koronavirüse yönelik tedbirlerde uyulması çağrısında bulunarak, "Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü ve 16 vaka oldu. Bu da işin ciddiyetini bize gösteriyor. Vaka sayısı azalınca toplum olarak biraz rahatladık. Tekrar nisan ve aralık aylarındaki ciddiyete bürünüp bunun aralık başındaki gibi çok yüksek bir değere yükselmeden önünü almak zorundayız. Artık sayıları azaltıp il bazında bizim de normale geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da hepimize görev düşüyor. Bu sayıları azaltmak hepimizin elinde ki biz bu sayıları daha önce azalttık yine azaltabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de salgın başladığından bu yana sağlıkçıların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Sağlıkçılarımız görünmez kahramanlarımızdır. Hastanelerimize bugüne kadar 300 bin koruyucu malzeme teslim etmiştik. Bugün de şube olarak başhekimliğimize 2 solunum cihazı teslim ettik. Solum cihazlarının hastanelerimizde yatan hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Başhekim Hasan Tosun ise mekanik ventilatör cihazının yoğun bakımlarda en üst düzey solunum cihazı olduğunu dile getirerek, "Ekonomik miktarı yüksek olan aynı zamanda Türkiye'nin medarı iftiharı cihazlar. ASELSAN, Bayraktar ve Arçelik'in ürettiği yerli üretim solunum cihazı. Salgın döneminde tıbbi cihaz donanımı açısından özellikle de Kovid-19'e yönelik olarak ve yoğun bakım cihaz sayısını artırdık. Neredeyse her yatağa düşecek mekanik ventilatör cihazı sayısına ulaştık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz