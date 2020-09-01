Kızılay yüzleri güldürüyor
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Kızılay yüzleri güldürüyor

Türk Kızılay Bursa şubesi, bağışçılarının destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Kızılay yüzleri güldürüyor
01.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:09

Türk Kızılay Bursa şubesi, bağışçılarının destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçen kurban bayramında hayırseverlerin destekleri ile toplanan kıyma, kavurma, temel gıda ve yardım malzemelerinden oluşan yardım setleri ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Bursa Şubesi, şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek içinde bulunduğumuz yeni serbesti döneminde de yanlarında olmaya devam ediyor. Ziyaretlerde pandemi süreci ve yeni serbesti dönemini evlerinde geçiren çocuklar da unutulmayıp, oyuncaklarla mutlulukları paylaşılıyor.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde sürdürülen çalışmalarla bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasındaki köprü en doğru şekilde kurulmaya çalışılıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramında hayırseverlerin kurban bağışlarından elde edilen kıyma, kavurma ile birlikte temel gıda malzemeleri ve diğer ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım paketleri ile ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek maksadıyla yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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