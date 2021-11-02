KIZILAY YÖNETİCİLERİ VE GÖNÜLLÜLERİNDEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret eden Kızılay Adıyaman Şubesi yöneticileri ve gönüllüleri, desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

Kızılay Adıyaman Şubesi, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanımız ile makamında bir araya geldiği ziyarette, Kızılay Adıyaman Şubesi Başkanı Murat Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleri, kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Ziyarette Kızılay Şube Başkanı Bulut, Belediye Başkanımız a Kızılay'ın uluslar arası, ulusal ve yerelde yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise Kızılay Adıyaman Şubesi'nin aktif çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut'a, yönetim kurulu üyelerine ve gönüllülerine, Kızılay Haftası münasebetiyle gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Her türlü felaket ve sorunda hep en önde olan Kızılay çalışanlarının ve gönüllülerinin haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaret, sıcak sohbetle devam etti.

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