Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu

01.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:23

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti.



Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi ve fırtına gece yarısında Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bayburt karayolunda onlarca aracın mahzur kalmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yaptığı bölgede Kızılay ekipleri de sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu.



Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil'in talimatıyla bölgeye giden Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere sıcak çorba, kumanya paketi, bisküvi, meyve suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.



Sürücüler Kızılay'ın yardımı karşısında büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA