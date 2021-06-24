Kızılay Yeşilyurt Şubeden sürpriz etkinlik

Kızılay Yeşilyurt şubesi daha önce toplumsal dayanışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Şahnahan mahallesinde yardım çalışmaları yürütmüştü.

Bu ziyaretler esnasında minik Hacer ve kardeşleri ile tanışan şube gönüllüleri çocuğun daha önce hiç şehir merkezine gelmediği, AVM ye gitmediği yanıtını alınca çocuğa karne hediyesi olarak birlikte şehir merkezi gezisi sözü verdiler. Bu sözü yerine getirmek adına öncelikle çocuğun ailesiyle görüşülerek gezi programı yapıldı. Hacer ve kardeşlerini almaya giden şube gönüllüleri güzel bir günün ilk adımını attılar.

Çocukların yüzlerindeki heyecan ve tebessüm görülmeye değerdi. Evinden alınan çocuklar, ailesiyle birlikte önce Avm gezisi yapıp daha sonrasında oyun alanında gönüllerle birlikte keyiflice vakit geçirdiler. Oyundan sonra birlikte kitabevi ziyareti yapılarak çocuklara kitap hediye edildi. Günün yorgunluğunu atmak üzere birlikte yemek yenilerek güzel bir günün sonuna gelindi. Küçük çocuk hayalinin gerçekleşmesiyle mutlu bir gün geçirdiğini ifade etti. Şube başkanı Dr. Dilek Korkmaz "Şahnahandan il merkezine ulaşamayan küçük çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmek bizleri de heyecanlandırdı. Kızılay'ın sosyal dayanışma rolü nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmak gibi bir sorumluluğu olmasının yanında sosyal destek gibi bir katkısı da var.Sevince kötülüklerin kaybolduğuna ve sevginin ömrün neşesi olduğuna inanıyoruz, bugün de sevilmeye en layık olan çocuklarımızla burada olmak gerçekten bizi çok mutlu etti, Sevmelerin çoğaldığı ve her anın yeni bir ümide çiçek açtığı nice günlerimizin olmasını temenni ediyoruz, dedi.

Kaynak: Bültenler