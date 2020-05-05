Kızılay yardımlarını sürdürüyor
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Kızılay yardımlarını sürdürüyor

Kızılay yardımlarını sürdürüyor
05.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:54

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından muhtaç ailelere yönelik yardım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından muhtaç ailelere yönelik yardım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kızılay olarak gece gündüz demeden yaşlı ve muhtaç ailelerimizin yanında olduklarını belirterek, "Fakı Paşa, Eşrefpaşa, Fatih ve Gazi mahallerinden müracaatı bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin yardımlarını kapılarına kadar ilettik. Unutmayın siz varsanız biz varız. Sahada çalışan tüm gönüllü kardeşlerimize Kızılay Ailesi olarak teşekkür ederiz" diye konuştu. Kızılay ayrıca hem Ramazan ayı hem de Covid-19 kapsamında yardımların devam edeceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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