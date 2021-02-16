Kızılay yardımlarını pazarda sattıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Türk Kızılay Sancaktepe Şubesine yapılan yardımları halk pazarlarında satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 sanığın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle...

Türk Kızılay Sancaktepe Şubesine yapılan yardımları halk pazarlarında satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 sanığın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, davanın tutuklu sanıkları Emrah Aytar ile İsmail Hakkı Aytar'ın yapılan itiraz üzerine Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğini tutanağa yazdırdı.

Duruşmada, söz verilen sanıklar ve avukatları, maaş hesapları ile mal varlıkları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların maaş hesapları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasına, diğer tedbirlerin ise devamına karar verdi.

Sanıkların tedbir konulan mal varlıklarının suçtan elde edilen değer olup olmadığının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, gelecek rapora göre, mal varlığı üzerindeki tedbirlere ilişkin değerlendirme yapılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Kızılay'ın Sancaktepe Şubesi'ne yapılan yardımların usulsüz bir şekilde temin edilerek Kızılay'a ait olmayan depolara nakledildikten sonra halk pazarlarında satılıp, haksız kazanç elde edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında o dönem Kızılay Sancaktepe Şube Koordinatörü olan Emrah Aytar, pazarcılık yapan babası İsmail Hakkı Aytar, pazarcı Salih Yavuz ile Sancaktepe Kızılay Şubesi'nin eski başkanı ve onursal başkanı Cihan Yalçın hakkında hakimlik kararıyla teknik takip yapıldığı kaydediliyor.

Sanıklar Emrah Aytar, İsmail Hakkı Aytar, Salih Yavuz, Mustafa Karagöz, Mehmet Karagöz, Özcan Bayraktaroğlu'nun birbirleriyle bağlantılı fikir ve eylem birlikteliği içerisinde oldukları belirtilen iddianamede, diğer sanıklar Cihan Yalçın, Himaye Özdemir, Hatun Yalçın, Kadir Yalçın, Tazebey Daşdemir, Veysal Çiçek'in eylemlere iştirak halinde katılarak ortak amaç gütmek suretiyle aynı suçu birden fazla işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, 12 sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz