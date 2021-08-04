Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
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Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana 38 ilde çıkan yangınların başladığı ilk andan itibaren seferberlik ilan eden Kızılay, merhamet elini bu kez yangın zedelere uzatıyor.

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana 38 ilde çıkan yangınların başladığı ilk andan itibaren seferberlik ilan eden Kızılay, merhamet elini bu kez yangın zedelere uzatıyor.

Binlerce hayvanın telef olduğu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndüğü yangınlar adeta yürekleri dağladı. Mağdur vatandaşların yanında olan Türk Kızılayı bir yandan üç öğün yemek dağıtımı gerçekleştirirken, diğer yandan temizlik ürünleri gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın da iştirak ettiği çalışmalarda, "Can dostları" hayvanlar dahil her canlıya merhamet dikkati çekiyor. Bir Kızılay görevlisi küçük bir çocuğu kucağına alırken, bir başka görevlinin can dostu bir köpeği kucağına alması, duygu dolu anlar yaşatıyor.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay'ın bu günler için var olduğunu belirterek, "Sadece ihtiyaçları gidermek yetmiyor.Yangınların neden olduğu psikolojik sarsıntıyı da dikkate alarak, Halk sağlığı direktörlerimiz psikologlarımız, sosyologlarımız birebir ailelerle, annelerimizle, çocuklarımızla görüşerek yardımcı oluyorlar" dedi.

Bu hizmetleri yaparken kendilerini destekleyen Adana Ticaret Odası yöneticilerine, sanayi dostlarına, Adana iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür eden Ramazan Saygılı, "Bunun yanı sıra Kızılay'ımızın Adana'daki tüm şube başkanlarına, kadın ve genç Kızılay ile Engelsiz Kızılay gönüllerimize sahadaki gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Son dakika! Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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