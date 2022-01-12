Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adana'da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.

ADANA (İHA) - Adana'da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.

Kentte 3 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı ve eşyalar zarar gördü. Türk Kızılayı Adana Şubesi de vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı gıda kolilerini bizzat vatandaşların evine taşıdı. - ADANA

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title