Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek
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Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek

06.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:03
Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek

DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Şubesi Genç Gönüllüleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belirlenen ihtiyaç sahibi aileler tek tek ziyaret edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Şubesi Genç Gönüllüleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belirlenen ihtiyaç sahibi aileler tek tek ziyaret edildi.

Kızılay ekiplerin kentin dört bir yanında SYDV ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kasamda Kızılay Düzce Şubesi ekipleri Genç Gönüllüleri ile birlikte Kaynaşlı, Cumayeri ve Gümüşova ilçesinde bulunan ve SYDV ile birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti, destekte bulundu. - DÜZCE

Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek
Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek
Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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