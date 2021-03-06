Kızılay ve SYDV'den ihtiyaç sahiplerine destek

DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Şubesi Genç Gönüllüleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belirlenen ihtiyaç sahibi aileler tek tek ziyaret edildi.

Kızılay ekiplerin kentin dört bir yanında SYDV ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kasamda Kızılay Düzce Şubesi ekipleri Genç Gönüllüleri ile birlikte Kaynaşlı, Cumayeri ve Gümüşova ilçesinde bulunan ve SYDV ile birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti, destekte bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı