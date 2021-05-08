"Kızılay ve Kızılhaçlar insanlık için çırpınıyor"
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"Kızılay ve Kızılhaçlar insanlık için çırpınıyor"

'Kızılay ve Kızılhaçlar insanlık için çırpınıyor'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyadaki Kızılay ve Kızılhaçların milyonlarca savunmasız ve ihtiyaç sahibi insanın hayatını ve onurunu korumak için çırpındığını belirterek Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyadaki Kızılay ve Kızılhaçların milyonlarca savunmasız ve ihtiyaç sahibi insanın hayatını ve onurunu korumak için çırpındığını belirterek Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç gününün insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızılhaçların temel ilkelerinin tüm dünyada benimsenmesi, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterilen çabalarının anlatılması amacıyla kutlandığını belirtti.

BU YILIN TEMASI 'BİRLİKTE #DURMAKSIZIN İYİLİK YOLUNDA'

Savaş alanında 19. yüzyılın ortalarında yaralanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğduğu söylenen Kızılhaç Kızılay Hareketi tüm dünyada "Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" olarak kutluyor. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirildiği belirtilen etkinliklerin bu yılki temasının 'Birlikte #durmaksızın iyilik yolunda' olacağı ifade edildi.

HAYATLARINI RİSKE ATIP YARDIMA KOŞUYORLAR

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyadaki afetler, kıtlıklar, savaşlar ve göçler nedeniyle Kızılay ve Kızılhaçların her gün milyonlarca insana yardım eli uzattığını belirtti. Kınık, 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç günü için yayınladığı videolu mesajında şunları söyledi:

"İnsanın dünyadaki serüvenin başlangıcıyla iyilikler, kötülükler, savaşlar, afetler oldu. Bütün bunları onarmak, insanların ızdırabını dindirmek için çabalar oldu. Ama bir hareket var ki iyiliğe, merhamete adını verdi. Bugün Kızılay ve Kızılhaç Günü. Dünyanın neresinde bir ızdırap neresinde bir ihtiyaç görseniz onun yanında mutlaka bir Kızılay ve Kızılhaç gönüllüsü görürsünüz."

"Bugün milyonlarca Kızılay gönüllüsü ve çalışanı dünyadaki ızdırabı dindirmek, insanların onurunu korumak, iklim değişikliklerinin etkileriyle mücadele etmek, yoksullukla mücadele etmek, afetlerin etkisini azaltmak, pandeminin etkilerini azaltmak için seferber olmuş, çırpınıyor. Değerli bağışçılarının ve destekçilerinin verdiği güçle gönüllülerimiz bütün dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Bütün sahada bulunan, afetlerde ve savaşlarda risk alarak insanların onurunu korumaya gayret eden bütün Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerinin gününü tebrik ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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