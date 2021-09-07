Kızılay Urla Engelsiz Kampta
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Kızılay Urla Engelsiz Kampta

Kızılay Urla Engelsiz Kampta
Bültenler - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın Efeler Tesisleri'nde düzenlenen Engelsiz Kampı veda gecesine Türk Kızılay Urla, Kızılay Kadın Urla, Genç Kızılay Urla katılımıyla destek verdi.

Etkinliğe Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, Urla Kızılay Başkanı Nurgül Saltık, Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit katıldı.

Özel çocukların veda gecesinde kamp kapanış şarkıları ve kamp ateşi yakılarak seneye bir kez daha buluşma talep edildi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri konuşmasında Urla Kızılay'a ve Nurgül Saltık'a gerçekleştirdiği örnek proje için özel olarak teşekkür etti.

Türk Kızılay Urla adına konuşan Nurgül Saltık, "2015'ten bu yana sürdürdüğümüz 'Hayata Bağlan Projesi' kapsamında güzel çocuklarımız ve anneleriyle bütünleştik. Biz onlardan sabretmeyi öğrenirken onlar da gönüllülük kavramını içselleştirerek birer 'Kızılay Gönüllüsü' oldular. İyilik yolunda güzel çocuklarımız ve anneleriyle yürüyor olmaktan onur duyuyoruz" dedi

Kaynak: Bültenler

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