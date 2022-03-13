KIZILAY UKRAYNA'NIN ÇERNİVTSİ BÖLGESİNDE BESLENME DESTEĞİ VERİYOR

İSTANBUL (DHA) - UKRAYNA'daki mağdurlar için bölgeye 20 TIR insani yardım malzemesi sevk eden Kızılay, Batı Ukrayna bölgesinde de beslenme desteği sağlıyor. Savaş bölgelerinden Çernivtsi şehrine gelen mağdurlar ilk olarak Kızılay'ın mobil beslenme aracıyla karşılaşıyor. Kızılay'ın bölgede hizmet verdiğini öğrenen ve ekibin yanına gelen Ukraynalı Valeri amca, "Bize yardımlarınız için teşekkür etmeye geldim. Sizin yardımlarınız ve desteğiniz önemli. Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

Çernivtsi'deki Soborna Meydanı'nda mobil beslenme aracını konuşlandıran Kızılay, yoğunluğa göre beslenme noktalarını belirliyor. Kızılay ekipleri, yardımlar sırasında ilginç karşılaşmalar da yaşıyor. Kulak Burun Boğaz doktoruyken emekli olan Valeri amca da bunun en ilginç örneklerinden.

VALERİ AMCADAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

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Demirören Haber Ajansı / Güncel