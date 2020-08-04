Kızılay Türkiye ve 16 ülkede kurban kesimlerini tamamladı Vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasını 14 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay, 2020 yılı için aldığı kurban vekâletlerinin kesimlerini de tamamladı.

Salgın dönemi dolayısıyla yurt içine öncelik verilen kampanyada Türkiye ile birlikte 17 ülkede kurban kesimleri son buldu. Türkiye'deki kesimlerden elde edilen ve kavurma konservesine dönüştürülecek olan kurban etleri ise yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kızılay'ın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü vekâletle kurban kesim kampanyasında alınan yaklaşık 150 bin hisse kurban vekâletinin kesim işlemleri tamamlandı. Türkiye ile birlikte Balkanlar, Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki 17 ülkede kurban kesimlerini tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, yurt dışında eşit pay edilerek ve soğuk zincir korunarak hazırladığı kurban etlerinin dağıtım faaliyetleriyle de sofraları bereketlendirdi. Yurt içi için alınan ve kesimi gerçekleştirilen vekâletlerin kurban etlerinin ise bir kısmı aşevlerinde sıcak yemek ve anlık olarak dağıtıldı. Kurban etlerinin büyük bir kısmı da kavurma konservesi haline getirilerek sosyal yardımlar ve afet durumlarında ihtiyacı olana ulaştırılacak. Bu sayede sadece Kurban Bayramı'nda değil yıl boyunca sofralara kurban bereketi taşınacak.

Kesimlerle Birlikte Vekâlet Sahiplerine Bilgi Verildi

Yurt içindeki kesimler 13 kombinada gerçekleştirilirken yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki 16 ülkede yapıldı. Kesimi yapılan kurbanlarla ilgili bilgi ise vekâlet sahiplerine anlık olarak verildi. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı. Türk Kızılay, kurban gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdi.

İhtiyaç sahipleri adına teşekkür

Örnek ve özgün bir modelle uygulanan Türk Kızılay Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasıyla bu yılda ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofrasında kurban bereketi yaşandığını dile getiren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "Türk Kızılay'a güvenerek vekâletlerini emanet eden hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizde ve açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda, kurban kesimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm hayırseverler emin olsunlar ki bizlere emanet ettikleri kurbanlar veteriner kontrollerinden sonra Kızılay ekiplerinin gözetiminde, İslami usullere göre ve hijyenik koşullarda kesildi. Kurban bayramının birinci gününden itibaren başlattığımız kesimlerimizi yurt dışında soğuk zinciri koruyarak anlık olarak dağıttık. Yurt içinde de anlık dağıtımlarımız oldu. Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kurban etlerinin büyük bir bölümünden hazırlayacağımız kavurma konservelerini ise yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştıracağız. Yurt içindeki bu faaliyetimizle kurban etlerini Kurban Bayramı dönemine sıkıştırmamış oluyoruz." diye konuştu.

4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasına Türkiye'nin merhamet eli

Salgında olsa savaşta çıksa yardımlarını ulaştıran Kızılay'ın, sınırları aşan iyiliğin taşıyıcılığını yaptığını belirten Genel Başkan Kınık; "Zor bir dönemden geçtiğimiz bir yıl yaşıyoruz. Kovid-19 pandemisi, tüm dünyada milyonlarca insanın işini kaybetmesine, gelirinin azalması durumuna yol açtı. Ülkemizde de pandemi haricinde art arda depremler ve seller yaşandı. Elazığ, Van, Bingöl depremlerinden on binlerce kişi etkilendi. Kızılay olarak bu yıl vekâlet alıp kestiğimiz kurbanlardan elde ettiğimiz etleri öncelikle toplumun bu kesimlerinin sofralarına taşıyoruz. Her ne kadar bu yıl için daha çok ülkemize yönelik yardım planlasak da yardımlarımıza ihtiyacı olan kardeşlerimize de kurban bereketini ulaştırdık. Türkiye dahil 17 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetimiz oldu. Yurt dışı için vekâletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları Balkanlar'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar uzanan 16 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yılki kurban faaliyetimizi Afrika'da Güney Sudan, Tanzanya, Somali, Sudan, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Balkanlar'da Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Ortadoğu'da Filistin (Gazze/Kudüs), Irak, KKTC, Suriye ve Yemen'de gerçekleştirdik. Kampanyamızla yurt dışı ve yurt içi için aldığımız yaklaşık 150 bin hisselik vekâletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler