Kızılay TIR'ı Eren için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, lösemi hastası Eren Tumur (11) için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Orhangazi Cumhuriyet Alanı'na gelen Kızılay TIR'ı 15 gün boyunca, kentlilerden Eren için kök hücre ve kan bağışı alacak.

Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Eren Tumur, rahatsızlanınca ailesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne getirildi. Doktorların yaptığı kontrollerde Eren'in lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Eren, tedavi edilmek üzere İstanbul'daki özel hastaneye götürüldü. Eren, 7 ay boyunca kemoterapi tedavisi gördü ancak doktorlar ilk olarak ilik naklinin gerekli olduğunu söyledi. Yapılan tahliller sonunda aile bireylerinde ilikleri Eren'e uymadığı anlaşıldı. Tumur ailesi, Eren için yardım bekliyor.

KIZILAY TIR'I EREN İÇİN BAĞIŞ TOPLAYACAK

Orhangazi Yeniköy Muhtarlığı'nın girişimleriyle Türk Kızılay'ı Eren Tumur için kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay TIR'ı 15 gün, Cumhuriyet Alanı'nda Eren için kan ve kök hücre bağışı toplayacak. Yakınları kentlilere çağrıda bulunarak, Eren için uygun donörün bulunabilmesi amacıyla kan ve kök hücre bağışında bulunmalarını istedi.



Kaynak: DHA

- Bursa