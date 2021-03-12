Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
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Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti

12.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:57
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörlüğü Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan araçtaki vatandaşın yardımına yetişti.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörlüğü Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan araçtaki vatandaşın yardımına yetişti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğubayazıt ve Van'dan yola çıkan ve çoğunluğunu tırların oluşturduğu araçlar, Çaldıran ilçesine bağlı Suğuksu Mahallesi yakınlarında mahsur kalmıştı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapanmıştı. Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ve ekibi bölgede mahsur kalan araçlardaki vatandaşa yiyecek ikramında bulundu. Hava sıcaklığı eksi 10 derece olan bölgede zorlu koşullarda çalışma yapan Kızılay ekiplerinin faaliyeti, takdir topladı.

Sabah saatlerinden bu yana bölgede mahsur kaldıklarını ifade eden sürücü ve yolcular ise ikramlardan dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti
Kızılay, Tendürek Dağı'nda mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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