Kızılay Temsilciliği sürücülere iftarlık ikramında bulundu
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Kızılay Temsilciliği sürücülere iftarlık ikramında bulundu

Kızılay Temsilciliği sürücülere iftarlık ikramında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay Devrek Temsilciliği tarafından sürücülere iftarlık ikramında bulunuldu.

Kızılay Devrek Temsilciliği tarafından sürücülere iftarlık ikramında bulunuldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Devrek Türk Kızılay Temsilciliği gönülleri tarafından Ankara- Zonguldak Karayolunda seyir halinde bulunan sürücülere iftarlık ikramında bulunarak oruçlarını açmaları sağlandı.

Türk Kızılayı Devrek Temsilcisi Aydın Çolpa nezaretinde ekip, şehir çıkışı Ankara istikametinde ki son trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere iftarlık ikramında bulunarak iftar vaktinde sürücü ve yanında ki yolcuların oruçları açmaları sağlandı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulanan Türk Kızılayı Devrek Temsilcisi Aydın Çolpa," Ekibimizde bulunan 10 kişilik gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte Ankara- Zonguldak Karayolunda seyir halinde bulunan sürücüler ile yanındaki yolculara iftarlık ikramında bulunarak oruçlarını açmalarına vesile olduk ve şehir çıkışında ki son trafik lambalarında bekleyerek trafiğinde akışına engel olmadan ikramlarımızı gerçekleştirdik bu programlarımız aralıklarla devam edecektir. Bizlere destek veren gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kızılay Temsilciliği sürücülere iftarlık ikramında bulundu
Kızılay Temsilciliği sürücülere iftarlık ikramında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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