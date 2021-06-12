Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı
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Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı

Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay'ın kuruluşunun yıl dönümünde halka lokma tatlısı ikram edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay'ın kuruluşunun yıl dönümünde halka lokma tatlısı ikram edildi. Kızılay'ın kuruluşunun 153. yılı dolayısıyla Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. Etkinliğe şube başkanı Mümtaz Serdaroğlu, başkan yardımcısı Osman Oral ve gönüllülerin katılımı ile gerçekleşti.

Kızılay Tavşanlı şube başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "Tohumları 1868'in 11 Haziran tarihinde, Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz Bey, Dr. Marlo Paşa, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ve gönül veren insanlar tarafından atılan Kızılay, bugün dünyanın dört bir yanına uzanan koca bir merhamet çınarı oldu " dedi. - KÜTAHYA

Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı
Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı
Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı
Kızılay Tavşanlı Şubesi'nden lokma tatlısı ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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