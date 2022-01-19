Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmaniye'de Türk Kızılay'ı gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Türk Kızılay'ı gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Meke yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye - Gaziantep otoyolunda, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalarında, akşam saatlerinden bu yana 5 bin 500 kumanya dağıtıldığını belirten Başkan Meke, "Çalışmalarımız kapsamında 5 araç ve 30 kişilik ekip akşamdan beri 5 bin 500 kumanya dağıttı. AFAD ekipleri de battaniye dağıtımı yaptı. Bahçe Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde, araçlarında mahsur kalanların misafir edilmesi ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasında destek verdik. Çalışmalarımız halen devam ediyor" diye konuştu. - OSMANİYE

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Kızılay, Tragger, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title