Kızılay TAG otobanında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Türk Kızılay'ı gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Meke yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye - Gaziantep otoyolunda, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalarında, akşam saatlerinden bu yana 5 bin 500 kumanya dağıtıldığını belirten Başkan Meke, "Çalışmalarımız kapsamında 5 araç ve 30 kişilik ekip akşamdan beri 5 bin 500 kumanya dağıttı. AFAD ekipleri de battaniye dağıtımı yaptı. Bahçe Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde, araçlarında mahsur kalanların misafir edilmesi ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasında destek verdik. Çalışmalarımız halen devam ediyor" diye konuştu. - OSMANİYE