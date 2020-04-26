Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi
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Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi

Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Sur Şubesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı nedeniyle günde ortalama 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evine yemek dağıtıyor.

26.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:50
Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi

Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi

DİYARBAKIR - Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Sur Şubesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı nedeniyle günde ortalama 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evine yemek dağıtıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türk Kızılayı Sur Şubesi, bu süreçte başta kimsesi olmayan yaşlılar ve salgın nedeniyle ekonomik sıkıtılar çeken vatandaşlara günde iki çeşit yemek ve tatlı hazırlayıp sefer taslarıyla evlerine bırakıyor. Hazırlanan sefer tasları 40'tan fazla ekiple günde ortalama 2 bin vatandaşa ulaştırılıyor.

Türk Kızılayı Sur Şube Başkanı Recep İdikut, mağdur olan insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. İdikut, "Korona virüsün çıkma döneminde takiben bin 500 ile 2 bin kişiye sefer taslarına yemek koyup onların kapısına götürüyoruz. Mağdur olan ailelerimizden yatalak olan, hasta olan, yetim olan, ihtiyaç mağduriyeti olan insanlarımıza günde iki öğün yemek veriyoruz. Aynı zamanda her gün tatlı veriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de Sur Kızılay olarak ortalama 2 bin 500, 3 bin civarında vatandaşa ekmek dağıtıyoruz. 40 civarında gönüllümüz ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber sayıları 40'ın üzerindedir. Sokaklarda dolaşırken vatandaşların ihtiyacı varsa, özellikle tespit ettiğimiz, tek başına kalan yaşlı nine ve dedelerimizin ilaç ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaçları varsa gönüllülerimiz tarafından karşılamaya çalışıyoruz. Tabi bu çalışmalarımızı Vefa Sosyal Destek Grubu çerçevesinde yapıyoruz" dedi.

Kızılay Sur Şubesinden her gün 2 bin aileye yemek servisi

Kaynak: İHA

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