Kızılay şube başkanları Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti
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Kızılay şube başkanları Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

10.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:52
Kızılay şube başkanları Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kızılay şube başkanları ile temsilcilerini makamında kabul etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kızılay şube başkanları ile temsilcilerini makamında kabul etti.

Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, ziyarette, Kızılay'ın, yardıma muhtaç tüm insanlara, ellerinden geldiğince ve imkanlar çerçevesinde yardıma koştuğunu, özellikle salgın döneminde yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Türk Kızılay'ının özellikle afet dönemleri başta olmak üzere salgın döneminde de insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Tavlı ise Kızılay'ın yıllardır kan bağışı gibi çeşitli kampanyalar düzenleyerek, ihtiyacı olan vatandaşlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırdığını dile getirdi.

Tavlı, salgın döneminde de canla başla çalışan Kızılay personeli ve gönüllülerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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