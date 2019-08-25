Kızılay Şube Başkanı Altunç'tan kan bağışı çağrısı

25.08.2019 12:32

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, ihtiyacının karşılanması için herkesi kan vermeye davet etti.



Altunç, yaptığı açıklamada, bir ünite kanın hayat kurtardığını belirtti.

Kızılay'ın kan stokunda azalma olduğunu ifade eden Altunç, şöyle konuştu:

"Yıllık kan ihtiyacı 6 bin ünitedir, biz bu sayının aşağısındayız. Ne zaman ve hangi koşullarda kana ihtiyaç duyacağımızı bilmediğimiz için vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Günün büyük bölümü açık olan Güres Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezine kan bağışı yapmalarını bekliyoruz. Çünkü bir ünite kanın bir hayat kurtardığı unutulmamalıdır. Kan bağışını artırmak için de önümüzdeki günlerde kamu kurum ve sivil toplum örgütleriyle yapacağımız çalışma ve kampanyalarla kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA