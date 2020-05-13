Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi
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Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, korona virüsü nedeniyle uzun sürenin ardından dışarıya çıkan 0-14 yaş arası çocuklara hediyeler verip ikramlarda bulundu.

Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi
13.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:17

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, korona virüsü nedeniyle uzun sürenin ardından dışarıya çıkan 0-14 yaş arası çocuklara hediyeler verip ikramlarda bulundu.

Kdz. Ereğli Kızılay Şubesi ve üyeleri uzun süre sonunda dışarıya çıkan 0-14 yaş arası çocuklara hediyeler ve ikramlarda bulunarak çocukları sevindirdi. Çocukların sevincine ortak olduklarını dile getiren Kdz. Ereğli Kızılay Şube başkanı Yaşar Ciğer "Türk Kızılay Karadeniz Ereğli şubesi olarak bugün saat 11 ile 15 saatleri arasında Corona virüs nedeniyle iki aydır sokağa çıkamayan evlerinden dışarıya çıkamayan çocuklarımızın sahilde ve parklarda yürüme mesafesinde dışarıya çıktığı zamanlardan Türk Kızılayı olarak yanlarında yer aldık onlara çeşitli hediyeler ve ikramlar sunduk heyecanlarına ortak olduk Onlarla mutlu zamanlar geçirdik aileleriyle Anneleri ile babaları ile konuştuk ve çocuklarımız da hep birlikte bu süreçte biraz daha sabrederek bu zorlu süreci hep beraber atacağımız belirttik çocuklarımızla ve aileleriyle güzel zamanlar geçirdik Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli şubesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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