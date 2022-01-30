Kızılay "Sevgi Bohçaları" ile sahada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay "Sevgi Bohçaları" ile sahada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kızılay

Kızılay'ın bir iyilik geleneği olarak süregelen sevgi bohçaları, Adana'daki ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldı.

ADANA (İHA) - Kızılay'ın bir iyilik geleneği olarak süregelen sevgi bohçaları, Adana'daki ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldı. Soğuk kış günlerinde kapılarında Kızılay'ı gören anneler, bebekleri ve kendileri için getirilen ihtiyaç malzemeleriyle bayram sevinci yaşadı.

Bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi, sabun, ateş ölçer, hastane çıkış seti, bebek battaniyesi, bebek yağı ve gecelik gibi anne ve bebeklerinin en çok ihtiyaç duyduğu birçok malzemelerden oluşan Sevgi Bohçaları, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Tülay Kümber ve kadın gönüllüler tarafından dağıtıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, din, dil, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçların yanı başındaki en güzide kurum olan Kızılay'ın bu kez "Sevgi bohçası" ile iyilik dağıttığını söyledi.

Saygılı, bir annenin ve yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverler tarafından bağışlanan sevgi bohçalarını buna muhtaç olanlara teslim eden tüm Kızılay görevlilerini kutlarken, o yardımların ulaşmasını sağlayan hayırseverlere de bir kez daha teşekkür etti.

Saygılı, Kızılay'ın bu iyilik kervanına katılmak isteyenlerin SEVGİ yazıp 2868'e göndererek, 10 TL'lik bağışı ihtiyaç sahibi anne ve yeni doğan bebeğine ulaştırabileceğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kızılay Sevgi Bohçaları ile sahada

Kızılay Sevgi Bohçaları ile sahada

Kızılay Sevgi Bohçaları ile sahada

Kızılay Sevgi Bohçaları ile sahada

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kızılay, Bayram, Bebek, Adana, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title