Kızılay, sel bölgelerinde yardım çalışmalarına başladı
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Kızılay, sel bölgelerinde yardım çalışmalarına başladı

Kızılay, sel bölgelerinde yardım çalışmalarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay, Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından dolayı bölgeye uzman ekiplerini gönderdi.

Kızılay, Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından dolayı bölgeye uzman ekiplerini gönderdi.

Kızılay, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenenlere destek oluyor. Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde çalışma yürütülürken, mağdur olan vatandaşlar için Kızılay'ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri acil yardımlar ulaştırmak için seferber oldu.

Bu kapsamda Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerine ikramlık malzeme, gıda kolisi gönderildi. Bunun yanı sıra sel bölgesine içme suyu ve kumanya sevk edilmiş olup müdahale çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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