Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
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Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI

Son dakika haberi... SURİYE'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın anısına Ataşehir İlkokulu'nda kütüphane açıldı.

SURİYE'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın anısına Ataşehir İlkokulu'nda kütüphane açıldı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kardeşimizin insanlık için, insan acısını dindirmek için çalışırken şehit olduğunu bütün dünya biliyor. Anıları silinmesin diye bu anlamda bu okulda anısına yaşatacağız" diye konuştu.

Suriye'de yardım ulaştırırken şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman anısına Ataşehir İlkokulu'nda kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, Kızılay çalışanları ve şehidin yakınları katıldı. Açılış töreninde konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, eğitime desteğin Kızılay'ın ana uğraşlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Kınık, Kızılay'ın eğitim alanındaki çalışmalarını anlatarak şunları söyledi: "Yakın zamanda yatılı bölge okullarımızda okuyan 40 bine yakın yavrumuzun tamamına kırtasiye destekleri verdik. Ülkemizde okula gitme noktasında ekonomik sıkıntılar yaşayan yavrularımıza ve on binlerce aileye şube ve genel merkezler aracılığıyla burs temin ediyoruz. Ülkemizin genelinde özel eğitim sınıflarının tefrişi konusunda destek vermeye gayret ediyoruz."

"KIZILAY OLARAK EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kırsal bölgelerde bulunan bakıma ihtiyaç duyan okulları onarmaya çalıştıklarını belirten Kınık, bağışçıların yapmış olduğu desteklerle okullar inşa ettiklerini söyledi. Yakın zamanda Manisa ve Hatay'da okullar inşa edildiğini ifade eden Kınık, "Kırşehir'de de bir okul Kızılay tarafından inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığımıza devrediliyor. İllerimizin pek çoğunda anaokullarımızı bağışçıların desteğiyle inşa ediyoruz. Kızılay olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz" dedi

"İNSANLIK İÇİN ÇALIŞIRKEN ŞEHİT OLMUŞTUR"

Kınık, "Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Mehmet Arif Kıdıman'ın şehidimizin anısına yapmış olduğumuz kütüphanenin açılışı için burada bulunmaktayız. Kardeşimizin insanlık için çalışırken şehit olduğu ve o güzel duygularla insan acısını dindirmek için çalışırken şehit olduğunu ve insanlık idealleri için şehit olduğunu bütün dünya biliyor. Anıları silinmesin diye bu okulda anısını yaşatmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI
Son dakika haberi: KIZILAY ŞEHİDİNİN ANISINA ATAŞEHİR İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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