Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
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Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak

Geçtiğimiz yıl Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı sırada düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı, Ataşehir'de bulunan bir ilkokulun kütüphanesinde yaşatılacak.

Geçtiğimiz yıl Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı sırada düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı, Ataşehir'de bulunan bir ilkokulun kütüphanesinde yaşatılacak. Kızılay, şehit Kıdıman'ın anısına Ataşehir İlkokulunda kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı sırada düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı artık Ataşehir İlkokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak. Şehit Kıdıman'ın anısına Kızılay tarafından ilkokulun kütüphanesi açıldı. Ataşehir İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin tefrişatı ise Kızılay Ataşehir Şubesi tarafından bağışçıların desteğiyle yapıldı. Açılışa Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı.

Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Eğitime destek bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Kızılayımızın 2030 stratejik hedeflerinin başında yer alan beş önemli amacından birisi eğitime nitelikli destek. Çok yakın zamanda yatılı bölge okullarımızda okuyan 40 bine yakın yavrumuzun tamamına kırtasiye eğitim destekleri verdik. Gene ülkemizde okula gitme noktasında ekonomik sıkıntılar yaşayan yavrularımıza, onların ailelerine on binlerce aileye şubelerimiz, genel merkezimiz aracılığıyla burs temin ediyoruz. Ülkemizin genelinde özel eğitim sınıflarının tefrişi konusunda destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde bulunan ve bakım ve onarıma ihtiyaç duyan okullarımızı onarmaya gayret ediyoruz.

Mehmet Arif Kıdıman şehidimizin anısına yapmış olduğumuz kütüphanemizin açılışı için burada bulunmaktayız. İnsanlık için çalışırken şehit olan kardeşimizin, o güzel duygularla insan acısını insan ızdırabını gidermek için çalışırken şehit olduğunu insanlık ideali için şehit olduğunu bütün dünya biliyor. Ama anıları silinmesin diye bu okulda da anısını yaşatmaya gayret edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'ın anısı ilkokul kütüphanesinde yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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