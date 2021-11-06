Kızılay şehidi Kıdıman Düzce'deki mezarı başında anıldı

DÜZCE (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Kızılay Haftası dolayısıyla Düzce'deki mezarı başında anıldı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Genç Kızılay ekipleri, Kıdıman'ın Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Şehit Türk Kızılay personeli Kıdıman için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kıdıman'ın mezarına çiçek bırakılmasının ardından ziyaret son buldu.

Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce 14 Eylül 2020'de çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

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