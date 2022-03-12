SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Sakarya Şubesi başkanlığına Cevdet Koç seçildi.

Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kızılay Sakarya Şubesi 2022 Genel Kurulu'nda, bağışçılara plaket takdim edildi, Şube Başkanı Zahit Tiryaki yönetimi dönemindeki faaliyet raporlarını okudu.

AK Parti Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, programda yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışına sahip olunduğunu belirterek, "Bir canı yaşatmayı bütün alemi yaşatmak olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız." dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da kurumun, dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğini değinerek, "Şu an Ukrayna'da çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Polonya-Ukrayna sınırındayız, Ukrayna'nın içerisindeyiz. Suriye'deyiz, Irak'tayız, Bosna'dayız, Somali'deyiz. Dünyanın birçok ülkesinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Sizden aldığımız emanetleri oralara ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada Kızılay Sakarya Şube Başkanlığına Cevdet Koç seçildi.

Programa, Vali Yardımcısı Murat Karasu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay üyeleri ve gönüllüleri katıldı.