Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, nakdi ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, nakdi ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay başkanlığında oluşan gönüllüler ekibi, mahalle muhtarları yardımıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım malzemelerini dağıttılar. Arefe günü akşamına kadar devam eden çalışma sonunda; 203 kişiye 500'er TL nakdi yardım, 50 kişiye 100'er liralık alışveriş hediye kartı, 153 kişiye gıda kolisi, 300 adet kıyma kuşbaşı konservesi, 800 adet pide dağıtımı gerçekleştirilirken, 100 yaşlı vatandaşın da bayram tıraşı ve bayramlık hediye paketleri teslim edildi. Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Arif Günay, "Kızılay, mahalle muhtarlarımızla iş birliği yaparak, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Ayrıca tüm dünyayı ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi haline gelen vatandaşlarımıza ulaştık. Bu çalışmalar sonunda ihtiyaçlara göre dağıtımlar yaptık. Kısıtlamalardan dolayı sokağa çıkamayan yaşlılarımızın saç tıraşlarını evlerinde yaptık. Böylece hem kapalı durumda olan berberlerimize ekonomik katkı sağladık, hem de yaşlılarımızın gönüllerini aldık. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi, hediye çeki, giyim ve gıda kolileri dağıttık" dedi. - MANİSA

Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kızılay Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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