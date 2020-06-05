Kızılay Oltu'da maske dağıttı
Türk Kızılay Gönüllüleri, Erzurum'un Oltu ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.
05.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:53
Türk Kızılay Gönüllüleri, Erzurum'un Oltu ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.
Kızılay Oltu Temsilciliği, cuma namazının kılındığı yerlerin girişinde vatandaşlara 500 adet maske verdi.
Temsilci Coşkun Aksu, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amaçlı namaz kılma alanları girişinde maske dağıttıklarını anlattı.
Kaynak: AA