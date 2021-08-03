Kızılay Niğde Şube Başkanı Gençoğlu: "Koronavirüs geçirenler kan verebilir"

Kızılay Niğde Şube Başkanı Gençoğlu: "Koronavirüs geçirenler kan verebilir" Niğde'de 1 ay süreliğine gelen Kızılay Kan Bağış aracı bağışçıları bekliyor.

Kızılay Niğde Şube Başkanı Gençoğlu: "Koronavirüs geçirenler kan verebilir"

NİĞDE - Niğde'de 1 ay süreliğine gelen Kızılay Kan Bağış aracı bağışçıları bekliyor. Pandemiden dolayı daha çok kan ihtiyacı olduğunu belirten Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu; koronavirüs geçirenlerin de belirli bir süreden sonra kan vermesinde sakınca olmadığını açıkladı.

Başkan Gençoğlu; "Koronavirüs geçirmiş olanlar; karantina bitiminden 28 gün sonrasında kan bağışı yapabilirler. Aşı olanlar, aşı olduktan 1 hafta sonrasında kan bağışında bulunabilirler. Hijyenik ortamda Niğde Ömer Halisdemir meydanında kan alımını gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir tereddüt etmeden Niğde halkı gelip burada kan bağışı yapabilirler" dedi.

Gençoğlu ayrıca, "Niğdeli olan Ahmet Arda ve onun gibi lösemi hastası olanlara kök hücre bağışı yapmak için Niğdeli vatandaşlarımızı Ömer Halisdemir meydanında bulunan kan aracımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen