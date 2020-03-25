Kızılay Meydanı'nda banklar, şeritle kapatıldı ANKARA'da, kentin en yoğun alanlarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm banklar, yasağa rağmen dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların oturmaması için şeritlerle kapatıldı.

ANKARA'da, kentin en yoğun alanlarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm banklar, yasağa rağmen dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların oturmaması için şeritlerle kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, başta toplu taşıma araçları olmak üzere okullar, camiler, resmi kurumlar, kafeler ile cadde ve sokakları dezenfekte etti. Belediye görevlileri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı alınan önlemler kapsamında ise 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm bankları şeritle kapattı. 65 yaş üstü vatandaşların oturmaması için banklar ve diğer oturma alanlarının etrafına şerit çekilerek önlem alınmış oldu. Oturma alanlarının şeritle kapatılmasıyla birlikte meydan tamamen sessizliğe büründü. Meydandaki durgunluk, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Görüntü dökümü: Vatandaşla röp.Şeritlerle kapatılan banklardan görüntüKızılay Meydanı ile Güvenpark'tan görüntü Meydan ve parktan drone ile görüntüGenel detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA