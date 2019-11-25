Kızılay Metrosunda bebek bakım odası açıldı
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Kızılay Metrosunda bebek bakım odası açıldı

Başkentte Kızılay Metro İstasyonunda bebek bakım odası açıldı.

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:09
Kızılay Metrosunda bebek bakım odası açıldı

Başkentte Metro İstasyonunda bebek bakım odası açıldı.

Belediyesince "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında açılışı yapılan bebek bakım odası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Metro istasyonunda ayrıca, Kadın Kooperatifleri ve Kadın Sığınma Evleri Kermesinin de açılışı gerçekleştirildi.

Kermeste çeşitli kadın dernek ve kooperatifleri tarafından hazırlanan yöresel ürünlerin yanı sıra çeşitli eşyaların da satışı yapıldı.

Kaynak: AA
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