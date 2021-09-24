Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz 'İşitme Değerlendirme Testi' hizmeti başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz "İşitme Değerlendirme Testi" hizmeti başladı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" kapsamında, Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz "İşitme Değerlendirme Testi" hizmeti başlattığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" kapsamında, Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz "İşitme Değerlendirme Testi" hizmeti başlattığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kızılay Metro İstasyonu çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz olarak yapılacak "İşitme Değerlendirme Testi" uygulaması 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, yaşanabilecek işitme kayıplarına karşı önlem almayı amaçladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İşitme Engelliler Haftası kapsamında halk sağlığını önceleyen hizmetlerle farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat edilmezse önemli bir sağlık sorununa dönüşecek bu hastalık alınabilecek önlemlerle engellenmektedir. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte işitme testini burada ekiplerce yapıyoruz. Mansur Başkanımızın her zaman belirttiği gibi 'Başkentte her canlı değerlidir' diyoruz."

"İşitme kaybı sosyal yaşantıyı da engelliyor"

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verdiği destek için teşekkür ederek vatandaşları işitme-denge konusunda bilinçlendirdiklerini aktardı.

İşitme kaybının yol açacağı sorunlara dikkati çeken Sennaroğlu, "Özellikle yaşlılarımızı işitme cihazı kullanımı konusunda destekleyelim. İşitme kaybı demans ve alzheimer hastalığını destekleyen bir problemdir. İşitme kaybı sosyal yaşantıyı da engelliyor. İlerleyen yaşlarda bu problemlere neden olmamak için onların problemlerine kulak verelim. Bir hafta boyunca ücretsiz olarak Kızılay Meydanı'nda sizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Ahmet Davutoğlu
Magazin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Cansu Dere
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Binali Yıldırım Marcao
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz 'İşitme Değerlendirme Testi' hizmeti başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:59:43. #1.11#