Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
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Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor

Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Manisa Şubesi'nde kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Manisa Şubesi'nde kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün 250 ihtiyaç sahibi aileye sıcak iftar ulaştıran Kızılay Manisa Şubesinin Ramazan ayı hedefi ise hayırsever vatandaşların katkılarıyla 8 bin aileye ulaşabilmek.

Yıl boyunca çeşitli yardımlar yapan Türk Kızılayı Manisa Şubesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Ramazan ayı boyunca 8 bin adet iftar yemeği ulaştırılmasını hedefleyen Kızılay Manisa Şubesi çalışanları, gönüllüler ile birlikte günlük 250 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Yıl boyunca çeşitli yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ancak Ramazan ayı içerisinde öne çıkan faaliyetlerimizden bir tanesi iftar yemeği dağıtımıdır. Gün içerisinde hazırladığımız iftar yemeklerini personelimiz ve gönüllerimizin desteğiyle her akşam ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde 8 bin adet iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kızılay'ın sadece bağışçıların destekleriyle yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Keresteci hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Bu vesileyle oluşturduğumuz hedeflerimiz, planlarımız bağışçılarımızın bizlere ilettiği rakamlar üzerinden yaptığımız çalışmalardır. Bağış rakamlarımız artarsa bizim de sahada ihtiyaç sahibi hanelere ulaşma sayımız artacaktır. Bu nedenle zekat, fitre bağışlarını kabul ettiğimizi ifade etmek istiyoruz." - MANİSA

Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor
Kızılay Manisa'da günlük 250 aileye sıcak iftar ulaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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