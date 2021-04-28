Kızılay Malatya Şubesinden hayırseverlere bağış çağrısı
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Kızılay Malatya Şubesinden hayırseverlere bağış çağrısı

Kızılay Malatya Şubesinden hayırseverlere bağış çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda kurulan stantlarla bağış için talepte bulunuluyor.

Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda kurulan stantlarla bağış için talepte bulunuluyor.

Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Kızılay Kadın Kolları İl Başkanı Fatoş Şahin, Malatya Park AVM'de bulunan markette kurulan stant da vatandaşların Türk Kızılay'ına bağışta bulunmasına teşvik ettiler.

Başkan Soylu, Ramazan ayı nedeniyle hayırseverlerin gıda kolisi ve nakdi bağışlarını kabul ettiklerini belirterek "Ramazan ayı içerisinde bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı faaliyetlerimiz kapsamında gıda kolisi dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kadın Kolları İl Başkanı Fatoş Şahin ise, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, gönül kapılarımızı açmaya da vesile oluyor. Bu Ramazan'da da bağış sizden, ulaştırması bizden. Ramazan paketlerinizi dilerseniz Türk Kızılay'ımıza bağışlayabilir, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz" diye konuştu. - MALATYA

Kızılay Malatya Şubesinden hayırseverlere bağış çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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